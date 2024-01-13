TFF'den devrim

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk futbolunda devrim gibi kararlara imza atmaya devam ediyor. Önceki gün yabancı futbolcu kuralı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yenileme yapan TFF, şimdi de Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ni getirip VAR hakemliğinde de artışa gitti. TFF, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısındaki maçlarda Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin kullanılacağını duyurdu.

İTALYA'DAN SONRA İLK KEZ TÜRKİYE'DE

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey turnuvalarda ve İtalya Serie A'da kullanılan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, ligde bu haftadan itibaren kullanılmaya başlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi böylece Avrupa liglerinde İtalya'dan sonra ilk kez Türkiye'de kullanılacak.

EĞİTİMLER TAMAMLANDI

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig maçlarının oynandığı 20 stada kuruldu. Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan stadyumlarda altyapı ve kamera kurulumları tamamlandı. Testleri yapılan, TFF Video Yardımcı Hakem (VAR) Danışmanı Pawel Gill, Merkez Hakem Kurulu yetkilileri ve hakemlerle eğitimleri uygulanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig'in ikinci devresinin başlangıcı olan bu haftadan itibaren kullanılmaya başlanacak.

FUTBOLCULARIN VÜCUTLARINDAKİ 29 FARKLI NOKTA TAKİP EDİLİYOR

Maç esnasında oyuncuların vücutlarındaki 29 farklı nokta aynı anda takip edilecek ve elde edilen görüntüler eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak. Taranan görüntü VAR monitörü aracılığıyla hakeme izletilerek kısa sürede karar alınması sağlanacak.

İNCELEME SÜRESİ SANİYELERE İNECEK

Sistemin uygulanmaya başlamasıyla ofsayt inceleme süreleri kısalacak. Stadyumlarda bulunan kameralar aracılığı ile iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak. Çok kısa sürede taranan görüntü maçın hakemine VAR monitörü aracılığıyla izletilerek maçın hakeminin kısa sürede karar vermesi sağlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi tarafından taranan görüntü sayesinde oluşan karar, 3 boyutlu animasyonla yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyenlere de gösterilecek. Sistem sayesinde 3 dakikaları bulan inceleme süreleri saniyelere inecek.

POZİSYONLAR EŞ ZAMANLI YAYINCIYLA PAYLAŞILIYOR

Yeni sistemde tartışmalı ofsayt pozisyonlarının eş zamanlı olarak yayıncılarla paylaşılacağı temin ediliyor. Ayrıca pozisyonun neden ofsayt olduğu tartışmaların önüne geçmesi ve iyice anlaşılması açısından bu uygulama yapılıyor.

10 ÖZEL KAMERA VE 1 SANİYEDE 50 HAREKET KAYDI

Stadyumda farklı noktalara yerleştirilmiş 10 özel kamera ile oyuncuların bir saniye içerisindeki 50 hareketini kaydetmek mümkün olacak. Taranan görüntü 3 boyutlu animasyona çevrilip yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyenlerle de paylaşılacak.

HER MAÇA 3 HAKEM ÖNERİLECEK

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in ikinci devresinde hakemler konusunda çeşitli değişikliklerin yapıldığını da duyurdu. Süper Lig'de görev yapan 26 hakem, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısından itibaren VAR hakemi olarak da görev alacak. Böylece 14 olan Süper Lig VAR hakemi sayısı sezonun ikinci devresinde 40'a yükseltildi. Bu haftadan itibaren algoritma ile çalışan dijital hakem atama sistemi, her Süper Lig maçı için 3 hakem belirleyecek. Karşılaşmayı yönetecek hakem, bu üç hakem içinden MHK tarafından belirlenecek.