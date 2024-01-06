Pendikspor geri döndü

Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Gaziantep FK, Pendikspor'u ağırladı. Gaziantep ekibi henüz 12'de Rumen yıldız santrforu Dragus'la öne geçti. İlk yarı kırmızı-siyahlıların üstünlüğüyle sona ererken, ikinci devrede gol düellosu vardı. 48'de Ogün, müthiş bir şutla farkı ikiye çıkardı. 76'da Djilobodji-Kappel mücadelesine VAR'dan penaltı çıktı. Penaltıyı kullanan Erdem farkı bire indirdi. 4 dakika sonra ise İstanbul ekibinin genç golcüsü Erencan, şık bir vuruşla geri dönüşe imzasını attı: 2-2. Sahasındaki Adana Demirspor maçında da 2-0'dan 2-2'ye yakalanan Gaziantep, evinde 4 maçtır kazanamıyor. 6 maçtır galibiyete hasret kalan Pendik ise üst üste 2. beraberliğini aldı.

SUMUDICA ŞOKE OLDU!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, "Ne diyeceğimi bilemiyorum" derken, "İkinci defa rakibimize puan hediye ettik. Adana Demirspor'a karşı 2-0'dan puan kaybettik. Bugün yine 3 dakika iki gol yedik. Evimizde sürekli aynı hataları yapmamalıyız" diye isyan etti.

MAÇI HİÇ BIRAKMADIK

Pendikspor Teknik Direktörü Vieira, bir puan aldıkları için sevinçli olduklarını söyledi. Portekizli hoca, "İkinci yarı oyuncularım maçı hiç bırakmadı, iyi mücadele etti. Sonucunda iki gol atmayı başardık ve bir puan aldık. Güzel bir maç oldu, bir puan aldığımız için sevinçliyiz" dedi.