Kasımpaşalı Nuno Da Costa: Bu galibiyetle emeğimizin karşılığını aldık

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti

Kasımpaşa'da attığı 3 golle gecenin yıldızı olan Nuno Da Costa, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

Takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Bizi bu maça onlar hazırlıyor. İyi maç oynadık. Sahada istediklerimizi yaptık. Her topta sanki maçın son topuymuş gibi oynadık. Bu galibiyetle emeğimizin karşılığını aldık.

Nuno Da Costa: "Her maçta elimden gelen katkıyı vermeye çalışıyorum. Takım için kazanmak ve takımı gururlandırmak için oynuyorum. Gol ve asist bu işin keyfi. Takım için oynadığınızda daha fazla gol ve asist olacaktır.