Haberler Süper Lig Kasımpaşalı Nuno Da Costa: Bu galibiyetle emeğimizin karşılığını aldık

Kasımpaşalı Nuno Da Costa: Bu galibiyetle emeğimizin karşılığını aldık

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenen Kasımpaşa'da attığı 3 golle maçın yıldızı olan Nuno Da Costa, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Bu galibiyetle emeğimizin karşılığını aldık." dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 22:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kasımpaşalı Nuno Da Costa: Bu galibiyetle emeğimizin karşılığını aldık

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti

Kasımpaşa'da attığı 3 golle gecenin yıldızı olan Nuno Da Costa, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

Takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Bizi bu maça onlar hazırlıyor. İyi maç oynadık. Sahada istediklerimizi yaptık. Her topta sanki maçın son topuymuş gibi oynadık. Bu galibiyetle emeğimizin karşılığını aldık.

Nuno Da Costa: "Her maçta elimden gelen katkıyı vermeye çalışıyorum. Takım için kazanmak ve takımı gururlandırmak için oynuyorum. Gol ve asist bu işin keyfi. Takım için oynadığınızda daha fazla gol ve asist olacaktır.

DİĞER
Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nde Feraye için zor bir seçim!
Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü
Beşiktaş evinde kayıp!
Tahkim'den Fred ve Mert Hakan kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"G.Saray yabancı hakem istemedi"
Topraktepe: Zorunlu değişiklikler olunca...
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2024 | AUZEF bitirme (final) sınavları giriş belgesi
Pendik'te sular ne zaman gelecek? (5 Ocak 2024)
Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? (5 Ocak 2024)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Akdeniz derbisinde kazanan çıkmadı! Akdeniz derbisinde kazanan çıkmadı! 21:57
Beşiktaş evinde kayıp! Beşiktaş evinde kayıp! 21:56
Tahkim'den Fred ve Mert Hakan kararı! Tahkim'den Fred ve Mert Hakan kararı! 21:50
Beşiktaş'ta yıldız isim oyuna devam edemedi! Beşiktaş'ta yıldız isim oyuna devam edemedi! 21:29
Erman Toroğlu'dan flaş Samet Aybaba sözleri! "5 milyon Euro..." Erman Toroğlu'dan flaş Samet Aybaba sözleri! "5 milyon Euro..." 21:14
Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin! Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin! 20:55
Daha Eski
Fenerbahçe'de İstanbulspor mesaisi! Fenerbahçe'de İstanbulspor mesaisi! 18:34
Serdar Topraktepe'den flaş Ghezzal açıklaması! Serdar Topraktepe'den flaş Ghezzal açıklaması! 18:27
Rafael Nadal veda etti! Rafael Nadal veda etti! 18:22
Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı ilk 11'i açıklandı! Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı ilk 11'i açıklandı! 18:15
Inter'e Kanadalı sağ bek! Inter'e Kanadalı sağ bek! 18:15
Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI 18:07