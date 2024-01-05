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Gaziantep FK - Siltaş Yapı Pendikspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geliyor. Haftanın açılış karşılaşmasını hakem Çağdaş Altay düdük çalıyor. Gaziantep FK - Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 16:56
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Gaziantep FK - Siltaş Yapı Pendikspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasının açılış mücadelesinde Gaziantep FK ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geliyor.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

Marius Sumudica yönetiminde çıkışa geçen Gaziantep FK taraftarı önünde 3 puanı hedefliyor. Konuk ekip Pendikspor ise puanlarla dönmek için sahaya çıkıyor.

Gaziantep FK - Siltaş Yapı Pendikspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 11'LERİ

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Jevtovic, Mustafa, M'Bakata, Maxim, Markovic, Ogün, N'Koulou, Dragus.

Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Alpaslan, Nuno, Gökcan, Lusamba, Fredrik Midtsjö, Halil, Emre, Erencan.

GAZİANTEP - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA ?

Gaziantep FK - Pendikspor maçı 5 Ocak Cuma günü saat 17.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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