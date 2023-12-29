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Zaha ve Bailly Fildişi Sahili'nin Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer almadı

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'dan Wilfried Zaha ve Beşiktaş'tan Eric Bailly, Fildişi Sahili'nin Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alınmazken Trabzonspor'dan Nicolas Pepe ve Gaziantep FK'dan Max Gradel ise milli takıma davet edildi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 10:36
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Zaha ve Bailly Fildişi Sahili'nin Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer almadı

Ülke federasyonundan yapılan açıklamada, Fildişi Sahili'nin 34. Afrika Uluslar Kupası kadrosu duyuruldu.

Galatasaray'dan Zaha ve Beşiktaş'tan Bailly, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet edilmedi. Fildişi Sahili kadrosunda, Trabzonspor'dan Pepe ve Gaziantep FK'dan Gradel yer aldı.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek. Grup birincileri ve ikincileri ile 6 gruptaki en iyi 4 üçüncü takım, son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

Geçen haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti.

Afrikalı futbolcuların forma giydiği Türkiye dahil birçok ülkedeki ekipler, organizasyonun tekrar kışa alınması nedeniyle oyuncularından milli takımları kupadan elenene kadar yararlanamayacak.

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