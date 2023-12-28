Hayalimiz var

Ligde 6 maçtır namağlup 7. sıradaki Ç.Rize'de teknik direktör İlhan Palut, yeni kurulmalarına rağmen ligde iyi konumda olduklarının altını çizdi. İlhan Palut, "İnsanların büyük düşünmesi, şehrini, camiasını en güzel yerlerde hayal etmesine çok saygı duyuyorum ve mutlu oluyorum çünkü taraftara bunu düşündürebildik. Bu hayali kuruyorlar. Ne kadar puan toplarsak bizim için avantaj ve ileriye daha umutla bakacağız" dedi.

ATAK YAPACAĞIZ

Şu anda bir hedef belirtip baskı yaratmaya gerek olmadığını vurgulayan başarılı hoca, "Maç maç ilerliyor ve şu anda sadece önümüzdeki maç bizim için hedef. Biz de en iyisini istiyoruz. Mesela F.Bahçe'nin, G.Saray'ın bu sene mutlaka şampiyon olma hedefi çok doğal. Biz daha uzun mesafeli koşuların ortalarında yer kapma hedefinde, ön grupta yer alalım, en son bir atak yaparız düşüncesindeyiz. Şu anda tam onu yaşıyoruz" diye umut dağıttı.

GENÇLERE GÜVENİM TAM

Süper Lig'de geride kalan 18. hafta sonunda 25,3 yaş ortalaması ile en genç kadroya sahip takım konumundaki Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, genç oyuncuların saha içerisinde gelişip, değiştiğini vurguladı. İlhan Palut, "Maçları yaşayarak öğrenecekler, bazen kazanırken, bazen Gaziantep'te olduğu gibi çok pahalıya öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.