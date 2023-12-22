Kulüpler Birliği toplanıyor

Türk futbolu, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırının ardından İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun Trabzonspor maçında takımı sahadan çekmesiyle yara aldı. Gündemi meşgul eden bu olayların ardından Kulüpler Birliği Vakfı toplanma kararı aldı. Ali Koç başkanlığında Kulüpler Birliği, bugün saat 14.30'da Riva'da bir araya gelecek. Toplantıya Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de katılacak. Spor Bakanı Bak, geçtiğimiz günlerde yapılan Kulüpler Birliği toplantısında da yer almıştı. Bugünkü toplantıda, Türk futboluna yapılmak istenen operasyon masaya yatırılıp, bu soruna çözüm getirilmesi için fikir alışverişinde bulunulacağı öğrenildi.

BÖYLE DEDİKODU YAPMAYIN

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan istifa iddialarını yalanlayıp, yaptığı açıklamayla sert tepki göstermişti. Büyükekşi, "Böyle şeyler konuşmaya gerek yok. Lütfen sizler de olumlu olun. Böyle dedikodularla uğraşmayın. İstifa etmek için bir sebep de yok. Bu tür haberleri gündeme getirmek bile doğru değil!" ifadelerini kullanmıştı.