Çaykur Rizespor 5 - 1 Siltaş Yapı Pendikspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geldi.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakadan galip ayrılan taraf, 5-1'lik skorla Çaykur Rizespor oldu.
Atmacalar'a galibiyeti getiren golleri 16. ve 54 dakikada Adolfo Gaich, 41. dakikada Benhur Keser, 45+1. ve 58. dakikada Dal Varesanovic kaydetti.
Konuk takımın tek golü ise 9. dakikada Halil Akbunar'dan geldi.
İstanbul temsilcisi, Welinton'un'un 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi nedeniyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Bu sonuçla yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Çaykur Rizespor, puanını 25'e yükseltti.
Üst üste 4. mağlubiyetini alan Siltaş Yapı Pendikspor ise 13 puanda kaldı.