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Çıkışımız sürecek

Samsunspor’da son 3 haftada 4 gol atan Kasımpaşa galibiyetinin mimarı Mouandilmadji, aldıkları başarılı sonuçları taçlandıracaklarını vurguladı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Çıkışımız sürecek

Yılport Samsunspor'da son 3 haftada 4 gol atan Cadlı golcu Marius Mouandilmadji, gol attıkca kendine guveninin artmaya başladığını soyledi. Ozellikle K.Paşa galibiyetinde attığı jeneriklik ilk gol cok konuşulan Mouandilmadji, "Bu goller kendime olan guvenimden geldi. Sonucta cok calıştım, attıkca kendime olan oz guvenim artıyor. Bu şekilde de devam etmek istiyorum" dedi.

DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ

Samsunspor'un 11 yıl sonra Super Lig'e cıktığını ve bulunduğu konumdan daha iyi yerde olması gerektiğini belirten 25 yaşındaki santrfor, "Ligdeki pozisyonumuz, bizi cok mutlu eden bir yer değil. Takım olarak bundan sonraki haftalarda da yapmamız gereken son 2 haftadaki başarılı sonucları taclandırmaktır. Alacağımız iyi sonuclarla takımımızı ust sıralara taşıyacağız" diye umut dağıttı.

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