Tümosan Konyaspor - EMS Yapı Sivasspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Tümosan Konyaspor ile EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya geliyor.
Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takım galibiyet için sahaya çıkıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
Tümosan Konyaspor - EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
TÜMOSAN KONYASPOR - EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
Tümosan Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Muric, Cicaldau, Marlos, Cikalleshi.
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin,, Caner, Samba, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Burak Kapacak, Gerson, N'Jie.
KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Sivasspor maçı 11 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.