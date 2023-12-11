Haberler Süper Lig Tümosan Konyaspor - EMS Yapı Sivasspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Tümosan Konyaspor - EMS Yapı Sivasspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Tümosan Konyaspor ile EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Haftanın kapanış mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 19:52 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 20:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tümosan Konyaspor - EMS Yapı Sivasspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Tümosan Konyaspor ile EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya geliyor.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takım galibiyet için sahaya çıkıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

Tümosan Konyaspor - EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TÜMOSAN KONYASPOR - EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Tümosan Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Muric, Cicaldau, Marlos, Cikalleshi.

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin,, Caner, Samba, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Burak Kapacak, Gerson, N'Jie.

KONYASPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Sivasspor maçı 11 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

DİĞER
“Çocuğum travma yaşadı” Şarkıcı Berkay’ın kızı yaralanmıştı! Mobilya firması hakkında karar
Başkan Erdoğan 369 tesisin açılışını yaptı! İklim krizine karşı seferberlik çağrısı: Boşa harcanacak bir damla suyumuz yok
Sancak'tan açıklama geldi! "Beşiktaş ve Yusuf Sarı..."
Geleceğin Neymar'ını G.Saray buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Spartak Trnava hazırlıkları başladı!
Ankaragücü - Rizespor | CANLI
12 Aralık okullar tatil mi? YARIN OKUL VAR MI? | Meteoroloji'den uyarı!
İŞKUR PERSONEL ALIMI
İŞKUR PERSONEL ALIMI
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan devre arası kamp açıklaması! Beşiktaş'tan devre arası kamp açıklaması! 19:42
Sivasspor'da sakatlık şoku! Sivasspor'da sakatlık şoku! 19:11
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı CANLI 18:58
Luiz Gustavo'nun yeni takımı belli oldu! Luiz Gustavo'nun yeni takımı belli oldu! 18:49
Kopenhag G.Saray maçına hazır! Kopenhag G.Saray maçına hazır! 18:28
F.Bahçe'den TFF'ye mektup! F.Bahçe'den TFF'ye mektup! 17:27
Daha Eski
Galatasaray Danimarka’ya gitti Galatasaray Danimarka’ya gitti 16:53
Galatasaray Kopenhag maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? Galatasaray Kopenhag maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? 16:50
Fırtına'nın yıldızı Ronaldo'nun takım arkadaşı mı olacak? Fırtına'nın yıldızı Ronaldo'nun takım arkadaşı mı olacak? 16:37
Neestrup'tan Buruk'a şok sözler: Bize saygısızlık yaptı Neestrup'tan Buruk'a şok sözler: Bize saygısızlık yaptı 16:33
İşte G.Saray'ın Kopenhag maçı kamp kadrosu! İşte G.Saray'ın Kopenhag maçı kamp kadrosu! 16:15
Sancak'tan açıklama geldi! "Beşiktaş ve Yusuf Sarı..." Sancak'tan açıklama geldi! "Beşiktaş ve Yusuf Sarı..." 16:14