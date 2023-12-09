Haberler Süper Lig Bitexen Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Bitexen Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Corendon Airlines Park Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor. Bu zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 13:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bitexen Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Corendon Airlines Park Stadyumu'ndaki orta sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

Bitexen Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LER

Antalyaspor : Ataberk, Bünyamin, Veysel, Ömer, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal, Saric, Jehezkel, Safuri, Bytyqi, Buksa.

Fatih Karagümrük : Dituro, Biraschi, Veseli, Ceccherini, Levent, Feghouli, Shukurov, Eysseric, Mendes, Can Keleş, Güven Yalçın.

ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı 9 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

DİĞER
Süper Lig’de gol krallığı listesinde birinci değişti! 9 Aralık Süper Lig gol kralı kim, birincinin kaç golü var?
İzmir'in paraları konserlerle çarçur edildi! Tunç Soyer'den "kıyak" ihaleler! Kenan Doğulu, Sertap Erener, Rock, Rap... Hep aynı şirket!
Dolmabahçe'de dev randevu! İşte derbinin 11'leri
Real Madrid'den G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da Sanchez müjdesi!
Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman?
BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ | Bağcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (9 Aralık 2023)
ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ | Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (9 Aralık 2023)
2024 YILI ASGARİ ÜCRET İÇİN GERİ SAYIM | Asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak? | Asgari ücret SON DURUM
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kyrgios'tan Avustralya Açık öncesi kötü haber! Kyrgios'tan Avustralya Açık öncesi kötü haber! 13:34
G.Saray'da Sanchez müjdesi! G.Saray'da Sanchez müjdesi! 13:33
Göztepe çıkışını sürdürmek istiyor Göztepe çıkışını sürdürmek istiyor 13:10
Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman? 13:04
Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman? Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman? 13:00
Kayserispor - Pendikspor maçı saat kaçta? Kayserispor - Pendikspor maçı saat kaçta? 12:57
Daha Eski
Kenan Yıldız'dan ayrılık kararı! Yeni takımı... Kenan Yıldız'dan ayrılık kararı! Yeni takımı... 12:51
Antalyaspor - F. Karagümrük | CANLI Antalyaspor - F. Karagümrük | CANLI 12:40
Derbi saat kaçta? | BJK-FB Derbi saat kaçta? | BJK-FB 12:36
Beşiktaş - F.Bahçe derbisinin VAR'ı belli oldu Beşiktaş - F.Bahçe derbisinin VAR'ı belli oldu 12:14
Dusko Tosic'ten derbi yorumu! Dusko Tosic'ten derbi yorumu! 12:09
Eski milli futbolcudan derbi tahmini! "Galibiyete yakın" Eski milli futbolcudan derbi tahmini! "Galibiyete yakın" 12:03