Bitexen Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.
Corendon Airlines Park Stadyumu'ndaki orta sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.
Bitexen Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LER
Antalyaspor : Ataberk, Bünyamin, Veysel, Ömer, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal, Saric, Jehezkel, Safuri, Bytyqi, Buksa.
Fatih Karagümrük : Dituro, Biraschi, Veseli, Ceccherini, Levent, Feghouli, Shukurov, Eysseric, Mendes, Can Keleş, Güven Yalçın.
ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı 9 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.