Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Başarısız değilim çok başarısızım

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor, RAMS Park'ta Galatasaray'ın konuğu oldu.

Mücadeleden 4-0 yenik ayrılan Corendon Alanyaspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI:

"SORUMLULUK BANA AİT"

"Kötü başlangıç.. Ardından bu maç... 15 gün çalıştık. Şu ana kadar çalışmalarımı, araştırmalarımı kendi geliştirme çabalarımı check etme görüntüsü var. Bizim olduğumuz takımlarda düzen olması gerekirken, bugün ciddi üzüldüğüm düzensizlik oldu. Tüm bunlar benim moralimi bozdu. Bu benim ve ekibimin tarzı değil. Biz düzenli olmak zorundayız. Galatasaray ile oynamak kolay değil. Ancak ondan bağımsız olarak bu düzen sağlayamıyorsak, bu sorumluluk bana ait. Bu takım 8 yıldır çok önemli şeyler başardı. Biz de kendi hayallerimizi bir üst seviyeye taşıyabilmek için geldik.

"BAŞARISIZ DEĞİLİM ÇOK BAŞARISIZIM"

"Sanırım 8 gol yedik, gol atmış değiliz. Alanyaspor'a zarar vermek için değil, kendimizi ve kulübü bir ritme sokmak için buraya geldik. 15 günde bu düzensizliği kabul edemem. Sorumlu kesinlikle benim. Başarısız değil, çok başarısızım! Yönetim kurulu herhangi bir karar alabilir, oturup konuşulabilir.

"BUNU KABUL EDEMEM"

"Skordan bağımsız bu düzensizliği kabul edemem! Düzensizlik 8-9 yıllık çalışmalarımı check etme durumuna geldi, bunu düşüneceğim! Veda konuşması değil, pes etmem mümkün değil! Yeni bir hoca, yeni bir heyecan gelmesi lazım! Ama bir camianın çalışanısınız, insanlara ne yaptığınızı ve ne yapmak istediğini göstermek zorundasınız.

"GÜVENSİZLİK OLUŞABİLİR"

"Güvensizlik oluşabilir. Ben de check edeceğim. Üzüldüğüm maç oldu. İstanbulspor'da geçen sene yaptığımız güzel şeyleri bu 3 maçta kenara atamam. Ancak check etmek ve düzeltmek gerebilir. Bu bazen iyi olur. Düşüneceğim... İçeride bu konuşmayı yapıp yapmamayı düşündüm. Bunu nasıl düzelteceğimi düşüneceğim."