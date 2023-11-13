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Rize'de Shelvey şov

Rizespor, Shelvey’in olağanüstü golüyle İstanbulspor’u 1-0 yendi. 31 yaşındaki maestro, 2014’te Premier Lig’de Swansea formasıyla da A.Villa’ya benzer bir gol attı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Rize'de Shelvey şov

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor, konuk ettiği İstanbulspor'u sahalarda ender görülen müthiş bir golle devirdi. 5'te kaleci Jensen'in önde olduğunu gören Shelvey, orta yuvarlağın kendi yara alanından yaklaşık 55 metreden aşırtma bir vuruş ile topu filelere gönderdi. 31 yaşındaki maestro, daha önce de 2014'te Swansea formasıyla Aston Villa'ya benzer bir gol kaydetti. Shelvey'in golüyle maçın başında öne geçen yeşil-mavililer, ilk yarıda 15'te Mithat, 35'te Shelvey'yle çerçeveyi bulamadı. İkinci yarıda skoru korumak isteyen Rizespor, kalesinde tehlikeli anlar yaşadı. 58'de Muammer, 78'de Laurentino golü bulamadı. Rize ekibinde ise 85'te Olawoyin'in gelişine sol ayak içi vuruşunda, Ali Yaşar filelere gitmekte olan topa dokunarak kornere çeldi ve Rizespor, üst üste 3 mağlubiyetin ardından galibiyetle tanıştı. Sonuncu sıradaki İstanbulspor ise 4'te sıfır çekti.

PANİK DOLU OYUN

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, galibiyete rağmen takımını eleştirdi. İyi bir oyun ortaya koyamadıklarını belirten Palut, "Maçın bizim adımıza en güzel aksiyonu galibiyet ve Shelvey'nin golüydü. Ondan sonrası hatalarla panikle dolu bir oyundu" diye konuştu.

SHELVEY'DEN 55 METRELİK MÜTHİŞ GOL

Shelvey, İstanbulspor'a attığı jeneriklik golü anlattı: Kalecinin önde olduğunu gördüm. Topu ısrarla istedim. Ayağımda o gücü hissettim vurdum biraz da şansın yardımıyla golü buldum.

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