Montella'dan ziyaret

Ay-yıldızlıların başına geçtikten sonra takımı şahlandıran Vincenzo Montella her alanda önemli çalışmalara katılıyor. Dün de FIFA Mükemmeliyet Merkezlerinden Acıbadem Sports'u ziyaret etti. İtalyan çalıştırıcıya TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer, Milli Takımlar Direktörü Buğra İmamoğlu, A Milli Takım Doktoru Doç. Dr. Berkin Toker ve TFF Sağlık Kurulu Koordinatörü Bora Şengöz eşlik etti. Acıbadem Sports'un Direktörü Hakan Artış bilgiler verdi. Doktor Anıl Işık tarafından sporcu sakatlıklarının önlenmesi için planlanan sağlık ve performans stratejisi kapsamında sunum yapıldı.