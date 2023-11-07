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Erteleme maçında Yılport Samsunspor'un konuğu İstanbulspor

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında ertelenen Yılport Samsunspor-İstanbulspor maçı 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 12:15
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Erteleme maçında Yılport Samsunspor'un konuğu İstanbulspor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sağanak sebebiyle ertelenen Yılport Samsunspor-İstanbulspor maçı, 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

3 Eylül'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda başlayan maç, sağanak nedeniyle 11. dakikada ertelenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), açıklamasında maçın 8 Kasım Çarşamba günü kaldığı yerden devam edeceğini duyurmuştu.

Ligde geride kalan 10'ar maçta 5'er puanı bulunan iki ekip, müsabakadan galibiyetle ayrılarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak.

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