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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Şampiyonluk yarışında birbirinden önemli karşılaşmaların oynandığı ligde zirve yarışını Fenerbahçe ve Galatasaray önde götürüyor. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. İşte favori takım...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 12:02
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

10 hafta sonunda şampiyonluk için nefes kesen rekabet tüm hızıyla devam ediyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Süper Lig'in devleri sezon sonunda ipi göğüslemek için kıyasa bir yarış içinde.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Zor günler yaşayan Beşiktaş ise evinde Gaziantep FK'yı 2-0 ile geçti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Bu sonucun ardından 10. hafta sonunda Fenerbahçe 30 puanla liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Galatasaray ise ezeli rakibinin arkasında 28 puanla 2. sırada yer aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Beşiktaş üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrası galip geldi ve 19 puana yükselerek 4. sırada yer aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Trabzonspor da yaşadığı puan kaybının ardından 16 puanla 6. sıraya geriledi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları da değişti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Fenerbahçe, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Sarı-lacivertlilere verilen oran 2.05'ten 1.80'e düşürüldü.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Zirvede Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi olan Galatasaray'ın oranı da 2.25'ten 1.90'a düşürüldü.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Beşiktaş'ın 10.00 olan oranı ise 20.00 olarak güncellendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Trabzonspor'un 25.00 olan oranı ise 50.00'ye çıkarıldı.

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