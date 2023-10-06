TFF'den flaş karar! VAR atamalarına yapay zeka ayarı

Süper Lig'de VAR tartışmaları yaşanırken, TFF yeni bir karar almaya hazırlanıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre VAR hakemlerinin artık yapay zeka ile atanacağı bildirildi.

Haberde bu haftadan itibaren VAR ve AVAR tayinlerini yapay zekanın yapacağı, TFF ve MHK'nın bu konuda karar aldığı ifadelerine yer verildi. Bu uygulamanın geçen hafta testlerinin yapıldığı aktarıldı.

Mehmet Büyükekşi dönemiyle birlikte saha hakemi yapay zeka ile atanıyordu. Son dönemdeki VAR tartışmaları sonrası TFF'nin bu kararı aldığı belirtildi.