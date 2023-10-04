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Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 13:39 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 13:47
Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Ekim Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor: Kadir Sağlam

7 Ekim Cumartesi:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor: Turgut Doman

16.00 MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor: Mert Güzenge

19.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

19.00 Bitexen Antalyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

8 Ekim Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: Abdülkadir Bitigen

16.00 Beşiktaş-İstanbulspor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

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