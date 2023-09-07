Giresun'da hazırlık maçı

Yoğun yağış nedeniyle İstanbulspor maçı ertelenen Yılport Samsunspor, milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Son şampiyon Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak olan kırmızı-şimşekler, hazırlıklarını sürdürüyor. Milli arayı fırsat bilen Yılport Samsunspor, yeni gelen oyuncuların uyum sürecini hızlandırmak adına Pazar günü saat 16.30'da kendi tesislerinde Karadeniz'in 1. Lig'de yer alan diğer temsilcisi Giresunspor'la hazırlık maçı yapacak.
Yoğunyağış nedeniyle İstanbulspor maçı ertelenen Yılport Samsunspor, milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Son şampiyon Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak olan kırmızı-şimşekler, hazırlıklarını sürdürüyor. Milli arayı fırsat bilen Yılport Samsunspor, yeni gelen oyuncuların uyum sürecini hızlandırmak adına Pazar günü saat 16.30'da kendi tesislerinde Karadeniz'in 1. Lig'de yer alan diğer temsilcisi Giresunspor'la hazırlık maçı yapacak.