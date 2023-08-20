Haberler Süper Lig Kral peşinde

Kral peşinde

Samsunspor, gol makinesi Mikautadze'yi istiyor. Karadeniz temsilcisi, Metz forması giyen 22 yaşındaki Gürcü golcü için tüm şartları zorluyor. Mikautadze geçen yıl Ligue 2’de krallık yaşamıştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Kral peşinde

Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Samsunspor, hücum hattına flaş bir takviye yapmak için kolları sıvadı. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Fransa 2. Lig'de Metz'le gol krallığı yaşayan Gürcü santrfor Mikautadze için temaslara başladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun daha önce Fransa'ya giderek canlı olarak takip ettiği 22 yaşındaki forvet için görüşmelerin bir kez daha start aldığı öğrenildi. Başkan Yüksel Yıldırım'ın genç oyuncunun transferinde maddi olarak tüm şartları zorladığı gelen haberler arasında.

BELÇİKA'DA DA KRALLIK YAŞADI

Metz'le 2026'ya kadar kontratı bulunan Mikautadze, 23 golle krallık yaşadı. Toplam 40 maçta 24 gol ve 9 asistlik performans ortaya koyan genç oyuncu, Belçika 2. Ligi'nde RFC Seraing formasıyla 57 maçta 36 kez ağları sarstı. 2020-2021 sezonunda bu ligde de gol krallığı yaşayan Mikautadze, Gürcistan Milli Takımı formasını ise 16 maçta giyerken 4 kez ise ağları sarstı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirlenen ve Fransız pasaportu da bulunan başarılı futbolcu, forvetin yanı sıra kanatlarda görev yapabiliyor.

Kariyerinde 119 maça çıkan genç oyuncu, 69 kez gol sevinci yaşadı. 14 de asist yaptı.

DİĞER
Usta sanatçı Işıl Yücesoy gençlik fotoğrafını paylaştı! İşte Işıl Yücesoy’un o nostaljik pozu!
Tahıl koridoru için dünyanın umudu Türkiye! Gözler Başkan Erdoğan'da: "Çözerse o çözer"
Dikkat çeken yorum! "Bana göre sahanın en iyisi..."
F.Bahçe en iyisi için beklemede! Ön liberoda 3 seçenek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dikkat çeken yorum! "Bana göre sahanın en iyisi..."
Çakar yorumladı! Penaltı var mı?
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (19 Ağustos)
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dikkat çeken yorum! "Bana göre sahanın en iyisi..." Dikkat çeken yorum! "Bana göre sahanın en iyisi..." 07:49
Çakar yorumladı! Penaltı var mı? Çakar yorumladı! Penaltı var mı? 07:40
Icardi'ye büyük övgü! "Bir uzaylı sanki" Icardi'ye büyük övgü! "Bir uzaylı sanki" 07:37
Tribünden Tete desteği Tribünden Tete desteği 06:32
Erman Toroğlu: Böyle penaltı verilmez! Erman Toroğlu: Böyle penaltı verilmez! 04:11
Ümraniye’de sessizlik Ümraniye’de sessizlik 01:45
Daha Eski
Şanlıurfa’dan zirve hamlesi Şanlıurfa’dan zirve hamlesi 01:43
Son Aslan Ziyech Son Aslan Ziyech 01:43
Beşiktaş'a Talisca'dan sevindiren haber! Beşiktaş'a Talisca'dan sevindiren haber! 01:36
G.Saray Ziyech'i KAP'a bildirdi! G.Saray Ziyech'i KAP'a bildirdi! 01:36
Dev maçta şok sakatlık! Yıldız isim oyuna devam edemedi Dev maçta şok sakatlık! Yıldız isim oyuna devam edemedi 01:36
G.Saray'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi G.Saray'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 01:36