Kral peşinde

Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Samsunspor, hücum hattına flaş bir takviye yapmak için kolları sıvadı. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Fransa 2. Lig'de Metz'le gol krallığı yaşayan Gürcü santrfor Mikautadze için temaslara başladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun daha önce Fransa'ya giderek canlı olarak takip ettiği 22 yaşındaki forvet için görüşmelerin bir kez daha start aldığı öğrenildi. Başkan Yüksel Yıldırım'ın genç oyuncunun transferinde maddi olarak tüm şartları zorladığı gelen haberler arasında.

BELÇİKA'DA DA KRALLIK YAŞADI

Metz'le 2026'ya kadar kontratı bulunan Mikautadze, 23 golle krallık yaşadı. Toplam 40 maçta 24 gol ve 9 asistlik performans ortaya koyan genç oyuncu, Belçika 2. Ligi'nde RFC Seraing formasıyla 57 maçta 36 kez ağları sarstı. 2020-2021 sezonunda bu ligde de gol krallığı yaşayan Mikautadze, Gürcistan Milli Takımı formasını ise 16 maçta giyerken 4 kez ise ağları sarstı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirlenen ve Fransız pasaportu da bulunan başarılı futbolcu, forvetin yanı sıra kanatlarda görev yapabiliyor.

Kariyerinde 119 maça çıkan genç oyuncu, 69 kez gol sevinci yaşadı. 14 de asist yaptı.