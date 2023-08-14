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Alanyaspor - Başakşehir maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Zorlu mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılıp iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Alanyaspor - Başakşehir maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 21:10 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 21:20
Alanyaspor - Başakşehir maçı CANLI

Alanyaspor ile Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında kozlarını paylaşıyor. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılıp taraftarını mutlu etmek istiyor.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Furkan, Aliti, Efecan, Yusuf, Novais, Janvier, Richard, Augusto, Eduardo, Anderson.

Başakşehir: Muhammed, Şener, Edgar, Duarte, Touba, Karzev, Ömer Ali, Pelkas, Figueiredo, Serdar, Piatek

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Alanyaspor - Başakşehir maçı beIN Sports 2'deN canlı yayınlanıyor.

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