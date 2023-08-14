Alanyaspor - Başakşehir maçı CANLI

Alanyaspor ile Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında kozlarını paylaşıyor. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılıp taraftarını mutlu etmek istiyor.
ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Furkan, Aliti, Efecan, Yusuf, Novais, Janvier, Richard, Augusto, Eduardo, Anderson.
Başakşehir: Muhammed, Şener, Edgar, Duarte, Touba, Karzev, Ömer Ali, Pelkas, Figueiredo, Serdar, Piatek
ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Alanyaspor - Başakşehir maçı beIN Sports 2'deN canlı yayınlanıyor.