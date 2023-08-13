Kazanıp geleceğiz

Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, lige galibiyetle başlamak istediklerini söyledi. Süper Lig'inin ilk haftasında buğün deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde ter idmanı yaparak bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın ardından Samsun ekibi, otobüsle Sivas'a hareket etti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yolculuk öncesi basın mensuplarına, 11 yıl sonra Süper Lig'de ilk karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Ligin ilk maçları zor olur. Kamp dönemini çok iyi geçirmemize rağmen ilk maçların zorluk derecesi yüksektir. Ama biz lige iyi bir başlangıç yapmak için galibiyetle Sivas'tan dönmek istiyoruz." dedi. Sivasspor'un yıllardır Süper Lig'de yer aldığını hatırlatan Eroğlu, "Bizim açımızdan hiç kolay maç olmayacak. Ama biz de hazırlık dönemimizi iyi geçirdik. En iyi şekilde başlangıcımızı yapmak istiyoruz. Şu an için eksiğimiz yok. Bu sezon aramıza yeni katılan oyuncular var. Ufak tefek sakatlıkları olan var ama şu an elimizdeki kadro ile en iyi şekilde hazırlanıp Sivas deplasmanına kazanmak için gidiyoruz." ifadesini kullandı.