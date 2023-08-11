Ünal Emre Hatayspor’da

Transferin hareketli kulüplerinden Hatayspor, Bundesliga 4. Lig takımlarından Viktoria Berlin'den 19 yaşındaki gurbetçi santrfor Ünal Emre Durmuşhan ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Genç forvet, geçen sezon 14 maçta, 2 gol kaydetti. Durmuşhan, santrforun yanı sıra forvet arkası ve sol kanatta da oynayabiliyor.
Transferin hareketli kulüplerinden Hatayspor, Bundesliga 4. Lig takımlarından Viktoria Berlin'den 19 yaşındaki gurbetçi santrfor Ünal Emre Durmuşhan ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Genç forvet, geçen sezon 14 maçta, 2 gol kaydetti. Durmuşhan, santrforun yanı sıra forvet arkası ve sol kanatta da oynayabiliyor.