TRANSFER HABERİ | Sivasspor Appindangoye ile yeniden sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Aaron Appindangoye ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren futbolcumuz Aaron Appindangoye ile 1 yıllığına yeniden anlaşmaya varıldı. Aaron, kulüp tesislerimizde Başkan vekilimiz Bahattin Eken'in katılımıyla kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübümüze bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadelerine yer verildi.

Kırmızı-beyazlı ekipte 2019-2020 sezonundan itibaren forma giyen Gabonlu savunma oyuncusu Appindangoye'nin sözleşmesi 31 Mayıs 2023'te sona ermişti.