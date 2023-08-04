Var'a da algoritma

MHK'nin 2023-24 sezonu yaz seminerinin açılış töreni, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ile hakemlerin katılımıyla Riva'da gerçekleştirildi. Başkan Büyükekşi, "Her maçın hakemi temel kriterler ve performans olmak üzere 41 kritere dayanan algoritmayla atanıyor. Yeni sezonda VAR hakemleri de algoritmayla atanacak" diye konuştu.
MHK'nin2023-24 sezonu yaz seminerinin açılış töreni, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ile hakemlerin katılımıyla Riva'da gerçekleştirildi. Başkan Büyükekşi, "Her maçın hakemi temel kriterler ve performans olmak üzere 41 kritere dayanan algoritmayla atanıyor. Yeni sezonda VAR hakemleri de algoritmayla atanacak" diye konuştu.