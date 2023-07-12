Gaziantep'e genç golcü

Gaziantep FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nden İlker Karakaş'ı transfer etti. 24 yaşındaki santrforla, 2 yıllık imza atıldı. Gençlerbirliği altyapısından yetişen Karakaş, geçen sezon 22 maçta 3 gol, 1 asist katkısı sağladı. Öte yandan Gaziantep FK, Rus ekibi Orenburg'la hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.
Gaziantep FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nden İlker Karakaş'ı transfer etti. 24 yaşındaki santrforla, 2 yıllık imza atıldı. Gençlerbirliği altyapısından yetişen Karakaş, geçen sezon 22 maçta 3 gol, 1 asist katkısı sağladı. Öte yandan Gaziantep FK, Rus ekibi Orenburg'la hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.