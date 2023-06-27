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Futbolda bunlar var

Hüseyin Eroğlu şöyle konuştu: "Bu sürede gelenler olacağı gibi gidenler de olacak. Futbolda bunlar var. Profesyonel bir iş yapıyoruz. Birçok oyuncumuza teklifler geliyor. Aralarından bazılarıyla istemesek de yollarımızı ayırmak zorunda kalabiliriz. İlk kampa fazla oyuncu ile gitmeceğiz. Ardından ana kadromuzu bulacağız"

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 06:50
Futbolda bunlar var

Hüseyin Eroğlu şöyle konuştu: "Bu sürede gelenler olacağı gibi gidenler de olacak. Futbolda bunlar var. Profesyonel bir iş yapıyoruz. Birçok oyuncumuza teklifler geliyor. Aralarından bazılarıyla istemesek de yollarımızı ayırmak zorunda kalabiliriz. İlk kampa fazla oyuncu ile gitmeceğiz. Ardından ana kadromuzu bulacağız"

YOĞUN ÇABA HARCIYORUZ

Samsunspor'un hocası Hüseyin Eroğlu transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Eroğlu "Raporumuzu yönetime verdik. Kolay değil. Onlar da en iyisinin olması için çok uğraşıyorlar. Önemli olan transfer yapmak değil, renklerimize bağladığımız oyuncudan verim almak. Yoksa burada bir sıkıntı var demektir" ifadelerini kullandı.

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