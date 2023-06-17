Haberler Süper Lig TRANSFER HABERİ | Napoli Rayyan Baniya için Fatih Karagümrük’e teklif yaptı!

TRANSFER HABERİ | Napoli Rayyan Baniya için Fatih Karagümrük’e teklif yaptı!

Yaz transfer döneminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak İtalya Serie A'yı şampiyonlukla tamamlayan Napoli'nin, Fatih Karagümrük formasını terleten 24 yaşındaki stoper Rayyan Baniya ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 00:12
TRANSFER HABERİ | Napoli Rayyan Baniya için Fatih Karagümrük’e teklif yaptı!

Fotomac.com.tr editörlerinden Enes Cevahirci'nin özel haberine göre İtalya Serie A'da şampiyonluk yaşayan Napoli, Fatih Karagümrük forması giyen Rayyan Baniya'yı transfer etmek için teklif yaptı.

İtalya Serie A ekiplerinden son şampiyon Napoli transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan ekibi Fatih Karagümrük forması giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya için transfer teklifinde bulundu.

Baniya Fatih Karagümrük'te bu sezon 28 maçta 2 gol sevinci yaşadı.

24 yaşındaki stoper oyuncusunun Fatih Karagümrük'te 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünya yıldızını Türkiye’ye getiriyor! Taraftarları havaya uçuracak transfer bitiyor…
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Bakan Tekin'den öğretmenlere "zorunlu hizmet affı" müjdesi
İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
F.Bahçe'den transferde G.Saray taktiği!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Volkan Demirel'den flaş F.Bahçe açıklaması!
Volkan Demirel'den F.Bahçe açıklaması!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Haziran)
2023 YKS - AYT saat kaçta başlıyor, bitiyor?
TYT PUANI İLE TERCİH YAPILIR MI 2023? | Sadece TYT puanı ile üniversiteye gidilir mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rayyan Baniya için İtalyan devi kolları sıvadı! Rayyan Baniya için İtalyan devi kolları sıvadı! 00:12
Portekiz evinde rahat kazandı! Portekiz evinde rahat kazandı! 00:06
Belçika ile Avusturya puanları paylaştı! Belçika ile Avusturya puanları paylaştı! 23:54
A Milli Takım'da Galler mesaisi başladı! A Milli Takım'da Galler mesaisi başladı! 22:01
Volkan Demirel'den flaş F.Bahçe açıklaması! Volkan Demirel'den flaş F.Bahçe açıklaması! 21:46
"Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım" "Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım" 21:08
Daha Eski
Ümit Milli Takım dostluk maçında kazandı! Ümit Milli Takım dostluk maçında kazandı! 20:53
Osman Aşkın Bak'tan A. Efes'e tebrik! Osman Aşkın Bak'tan A. Efes'e tebrik! 20:39
Anadolu Efes 16. kez şampiyon! Anadolu Efes 16. kez şampiyon! 20:00
A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi! A Milli Futbol Takımı Samsun'a geldi! 19:22
Filenin Efeleri grubunu lider tamamladı! Filenin Efeleri grubunu lider tamamladı! 19:13
Türkiye U21 - Azerbaycan U21 | CANLI Türkiye U21 - Azerbaycan U21 | CANLI 17:52