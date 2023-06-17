TRANSFER HABERİ | Napoli Rayyan Baniya için Fatih Karagümrük’e teklif yaptı!

Fotomac.com.tr editörlerinden Enes Cevahirci'nin özel haberine göre İtalya Serie A'da şampiyonluk yaşayan Napoli, Fatih Karagümrük forması giyen Rayyan Baniya'yı transfer etmek için teklif yaptı.

İtalya Serie A ekiplerinden son şampiyon Napoli transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan ekibi Fatih Karagümrük forması giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya için transfer teklifinde bulundu.

Baniya Fatih Karagümrük'te bu sezon 28 maçta 2 gol sevinci yaşadı.

24 yaşındaki stoper oyuncusunun Fatih Karagümrük'te 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.