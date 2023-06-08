Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Pendikspor'a tebrik

TFF 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u yenen Pendikspor, Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Süper Lig'e çıkan Pendikspor'u tebrik etti.

İşte o sözler...

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u, taraftarını ve tüm Pendikli vatandaşlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.



