Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Pendikspor'a tebrik

TFF 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u yenen Pendikspor, Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Süper Lig'e çıkan Pendikspor'u tebrik etti.
İşte o sözler...
Spor Toto Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u, taraftarını ve tüm Pendikli vatandaşlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.
Spor Toto Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u, taraftarını ve tüm Pendikli vatandaşlarımızı tebrik ediyor, yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. pic.twitter.com/HYJPwwKzkx— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 8, 2023