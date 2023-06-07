Süper Lig'de son hafta heyecanı | CANLI

Spor Toto Süper Lig'de son hafta heyecanı yaşanıyor. Şampiyonun belli olduğu sezonda küme düşecek son takım netlik kazanacak.
Mücadelelerin CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ANKARAGÜCÜ - ADANA DEMİRSPOR
MKE Ankaragücü: Doğukan; Malcuit, Arda, Radakovic; Fıratcan, Djokanovic, Diack, Hasan Ali; Gökhan, Beridze; Chatzigiovanis.
Adana Demirspor: Vedat; İsmail, Mert, Manev, Abdurrahim; Nongoh, Gökhan, Yusuf, Rodrigues, Belhanda, Emre Akbaba.
İSTANBULSPOR - ÜMRANİYESPOR
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Simon Deli, Okan, Ali Yaşar, Loshaj, Onur, Topalli, Lokilo, Emir, Rroca.
Ümraniyespor: Berke, Batuhan, Lenjani, Yusuf, Mustafa, Popov, Fatih, Emre, Mert, Onur, Umut.
GİRESUNSPOR - ANTALYASPOR
Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Faruk Can, Campuzano, Görkem, Doğan Can, Sainz, Savicevic, Bajic.
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Gerxhaliu, Emrecan, Güray, Erdal, Fernando, Ghacha, Nakajima, Larsson, Wright.