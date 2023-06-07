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Süper Lig'de son hafta heyecanı | CANLI

Süper Lig'de 2022-23 sezonunun son hafta maçları oynanıyor. Heyecan dolu sezonu şampiyon tamamlayan takım Galatasaray oldu. Küme düşecek son takım, aynı anda oynanan maçların ardından bellli olacak. İstanbulspor veya Giresunspor, son hafta sonuçlarına göre lige veda edecek son takım olacak. Karşılaşmaların CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 19:55
Süper Lig'de son hafta heyecanı | CANLI

Spor Toto Süper Lig'de son hafta heyecanı yaşanıyor. Şampiyonun belli olduğu sezonda küme düşecek son takım netlik kazanacak.

Mücadelelerin CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ANKARAGÜCÜ - ADANA DEMİRSPOR

MKE Ankaragücü: Doğukan; Malcuit, Arda, Radakovic; Fıratcan, Djokanovic, Diack, Hasan Ali; Gökhan, Beridze; Chatzigiovanis.

Adana Demirspor: Vedat; İsmail, Mert, Manev, Abdurrahim; Nongoh, Gökhan, Yusuf, Rodrigues, Belhanda, Emre Akbaba.

İSTANBULSPOR - ÜMRANİYESPOR

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Simon Deli, Okan, Ali Yaşar, Loshaj, Onur, Topalli, Lokilo, Emir, Rroca.

Ümraniyespor: Berke, Batuhan, Lenjani, Yusuf, Mustafa, Popov, Fatih, Emre, Mert, Onur, Umut.

GİRESUNSPOR - ANTALYASPOR

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Faruk Can, Campuzano, Görkem, Doğan Can, Sainz, Savicevic, Bajic.

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Gerxhaliu, Emrecan, Güray, Erdal, Fernando, Ghacha, Nakajima, Larsson, Wright.

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