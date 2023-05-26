Okan Buruk'un şampiyon olması halinde Türk teknik direktörlerin geleneği sürecek!

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın sezonu şampiyon tamamlaması halinde, Türk futbolunda yerli teknik direktörlerin başarılarına bir yenisi daha eklenecek.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 79 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçı kazanması halinde sezonun bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Sarı-kırmızılıların kupayı kazanması durumunda ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, takımını şampiyonluğa taşıyacak.