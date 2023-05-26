Haberler Süper Lig Okan Buruk'un şampiyon olması halinde Türk teknik direktörlerin geleneği sürecek!

Okan Buruk'un şampiyon olması halinde Türk teknik direktörlerin geleneği sürecek!

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın sezonu şampiyon tamamlaması durumunda, Türk futbolunda yerli teknik adamların başarılarına bir yenisi daha eklenecek. İşte o istatistik...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 11:34
Okan Buruk'un şampiyon olması halinde Türk teknik direktörlerin geleneği sürecek!

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın sezonu şampiyon tamamlaması halinde, Türk futbolunda yerli teknik direktörlerin başarılarına bir yenisi daha eklenecek.

Okan Buruk'un şampiyon olması halinde Türk teknik direktörlerin geleneği sürecek!

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 79 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçı kazanması halinde sezonun bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Okan Buruk'un şampiyon olması halinde Türk teknik direktörlerin geleneği sürecek!

Sarı-kırmızılıların kupayı kazanması durumunda ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, takımını şampiyonluğa taşıyacak.

Okan Buruk'un şampiyon olması halinde Türk teknik direktörlerin geleneği sürecek!

Son 15 sezona damga vurdular

Süper Lig'de geride kalan 64 sezonun 29'unda Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Türk teknik direktörler, son 15 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu.

Okan Buruk'un şampiyon olması halinde Türk teknik direktörlerin geleneği sürecek!

Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heniz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunu Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2010-2011 sezonunu Aykut Kocaman idaresindeki Fenerbahçe, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2013-2014 sezonunu Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunu Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray, 2019-2020 sezonunu Okan Buruk'un çalıştırdığı Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonunu Sergen Yalçın idaresindeki Beşiktaş ve 2021-2022 sezonunu da Abdullah Avcı'nın yönettiği Trabzonspor şampiyon tamamladı.

Okan Buruk'un şampiyon olması halinde Türk teknik direktörlerin geleneği sürecek!

SON ŞAMPİYON ZICO
Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

Okan Buruk'un şampiyon olması halinde Türk teknik direktörlerin geleneği sürecek!

Ligde Terim'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci isim ise 4 kez ile Ahmet Suat Özyazıcı oldu. Özyazıcı, Trabzonspor ile 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

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