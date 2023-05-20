Kayserispor - Alanyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor.
İki takım da kazanmak için sahaya çıkıyor.
Ev sahibi Kayserispor 49 puanla 7. sırada yer alıyor.
10. sırada yer alan Alanyaspor'un ise 38 puanı bulunuyor.
Kayserispor - Alanyaspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
Kayserispor: Cenk, Uzodimma, Kolovetsios, Hosseini, Attamah, Kemen, Mane, Cardoso, Ramazan, Emrah, Thiam
Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih, Feddal, Candeias, Fer, Doumbia, Yusuf, Efecan, Oğuz, Erencan
KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Alanyaspor maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.