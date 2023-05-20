Haberler Süper Lig Kayserispor - Alanyaspor maçı CANLI

Kayserispor - Alanyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. İki takım da 3 puan için sahaya çıkıyor. Yasin Kol'un düdük çaldığı karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 18:54 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 18:59
Kayserispor - Alanyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor.

İki takım da kazanmak için sahaya çıkıyor.

Ev sahibi Kayserispor 49 puanla 7. sırada yer alıyor.

10. sırada yer alan Alanyaspor'un ise 38 puanı bulunuyor.

Kayserispor - Alanyaspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Cenk, Uzodimma, Kolovetsios, Hosseini, Attamah, Kemen, Mane, Cardoso, Ramazan, Emrah, Thiam

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih, Feddal, Candeias, Fer, Doumbia, Yusuf, Efecan, Oğuz, Erencan

KAYSERİSPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Alanyaspor maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

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