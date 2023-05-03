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TFF'den Ali Palabıyık'a büyük şok!

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu - Bandırmaspor maçının hakemi Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 20:12
TFF'den Ali Palabıyık'a büyük şok!

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu - Bandırmaspor maçının hakemi Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 30.04.2023 günü oynanan Altınordu - Beyçimento Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; müsabaka hakemine performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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