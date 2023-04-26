Antalya'da seri sonu

Antalyaspor'un iç sahada yakaladığı 5 maçlık kaybetmeme serisi, 2-1'lik Demir Grup Sivasspor mağlubiyetiyle sona erdi. Kırmızı beyazlı takım böylece bu sezon altıncı kez iç sahada haftayı puansız kapattı. Antalyaspor, 31. hafta sonunda 33 puanda kaldı ve Spor Toto Süper Lig'de 13. sıraya geriledi.
Antalyaspor'un iç sahada yakaladığı 5 maçlık kaybetmeme serisi, 2-1'lik Demir Grup Sivasspor mağlubiyetiyle sona erdi. Kırmızı beyazlı takım böylece bu sezon altıncı kez iç sahada haftayı puansız kapattı. Antalyaspor, 31. hafta sonunda 33 puanda kaldı ve Spor Toto Süper Lig'de 13. sıraya geriledi.