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Antalya'da seri sonu

Antalyaspor'un iç sahada yakaladığı 5 maçlık kaybetmeme serisi, 2-1'lik Demir Grup Sivasspor mağlubiyetiyle sona erdi. Kırmızı beyazlı takım böylece bu sezon altıncı kez iç sahada haftayı puansız kapattı. Antalyaspor, 31. hafta sonunda 33 puanda kaldı ve Spor Toto Süper Lig'de 13. sıraya geriledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Antalya'da seri sonu
Antalyaspor'un iç sahada yakaladığı 5 maçlık kaybetmeme serisi, 2-1'lik Demir Grup Sivasspor mağlubiyetiyle sona erdi. Kırmızı beyazlı takım böylece bu sezon altıncı kez iç sahada haftayı puansız kapattı. Antalyaspor, 31. hafta sonunda 33 puanda kaldı ve Spor Toto Süper Lig'de 13. sıraya geriledi.
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