Haberler Süper Lig İstanbulspor'da Fatih Tekke'den Antalyaspor maçının ardından dikkat çeken sözler!

İstanbulspor'da Fatih Tekke'den Antalyaspor maçının ardından dikkat çeken sözler!

Süper Lig'in 30. haftasında İstanbulspor sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük skorla berabere biterken karşılaşma sonrası ev sahibi ekipte Fatih Tekke dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 20:53
İstanbulspor'da Fatih Tekke'den Antalyaspor maçının ardından dikkat çeken sözler!

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Tekke, oynadıkları diğer maçlarda olduğu gibi her açıdan çok zor bir karşılaşma çıkardıklarını söyledi.

Antalyaspor'un bu sezon ilk kez bu kadar kötü oynamasını sağladıklarının altını çizen Fatih Tekke, şunları söyledi:

"Bugün istediklerimizin tamamı gerçekleşti. İkinci ve üçüncü golümüz istediğimiz an ve zamanlarda geldi. Kalemize top gelmeden 3 gol yedik. Bazı maçlarda atanlar ve tutanlar daha çok performans vermeliler. Bunu bu maç için söyleyebilirim. Ama genele baktığımızda, oyuncularımın yüreğine sağlık diyorum. 34-35 kişilik bir kadromuz var. Şu anda dışarıda olup da 11'de oynamayı hak ettiğini düşünen oyuncularımız var. Bu konuda haklılar. Ama hiç sorun etmeyip antrenmanda işlerini yapıyorlar. Şu ana kadar alınan puan iyi. 3 puan alabilirdik ve galibiyeti kesinlikle hak etmiştik. Fatih Karagümrük maçında da, Beşiktaş maçında da, MKE Ankaragücü maçında da puanı hak etmiştik ama alamadık. Çalışmaya devam ederek bunu yapacağımızı düşünüyorum. Son ana kadar yarışın içinde kalacağız. Bizde her şey çok açık ve net. Oyuncularımın hepsinin performanslarından memnunum. Hepsine teşekkür ederim."

Maç içinde yaşanan penaltı pozisyonu ve hakem Yiğit Arslan hakkındaki soruyu da yanıtlayan Fatih Tekke, "Hakemlerle ilgili tek cümlem olmadı. Onlarla ilgili bir gün konuşursam 3 cümle kullanacağım ama şimdi kullanmayacağım. Maç içinde bizim de gergin olduğumuz anlar olabiliyor. Ben oyuna bakıyorum. Saha içinde ne yaptık, ne bekledik, ne aldık diye bakıyorum. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

DİĞER
Sinan Akçıl, Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklarla buluştu
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Almanlar duyurdu
Kayseri'de puanlar paylaşıldı!
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe savunmasında inanılmaz hata!
"Ligde kalacağımızdan eminim"
Antalya iftar ve sahur vakti 20 Nisan Perşembe
Sivas iftar ve sahur vakti 20 Nisan Perşembe
Trabzon iftar ve sahur vakti 20 Nisan Perşembe
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Ligde kalacağımızdan eminim" "Ligde kalacağımızdan eminim" 20:56
Fatih Tekke: Kalemize top gelmeden 3 gol yedik Fatih Tekke: Kalemize top gelmeden 3 gol yedik 20:53
Türk Telekom EuroCup'ta yarı finale yükseldi! Türk Telekom EuroCup'ta yarı finale yükseldi! 20:45
Kemal Özdeş Kayserispor maçının ardından konuştu: Yukarı bakmak istiyoruz Kemal Özdeş Kayserispor maçının ardından konuştu: Yukarı bakmak istiyoruz 20:39
"Zor bir deplasman" "Zor bir deplasman" 20:01
"Herkes çok motive" "Herkes çok motive" 19:57
Daha Eski
Jesus: Sakatlıklar nedeniyle... Jesus: Sakatlıklar nedeniyle... 19:48
Çağdaş Atan: Biraz yalnızlık hissediyorum Çağdaş Atan: Biraz yalnızlık hissediyorum 19:33
Kayseri'de puanlar paylaşıldı! Kayseri'de puanlar paylaşıldı! 18:59
İstanbulspor ile Antalyaspor berabere kaldı! İstanbulspor ile Antalyaspor berabere kaldı! 18:59
Fırtına Sivas'a hareket etti! Fırtına Sivas'a hareket etti! 18:12
Konyaspor - Adana Demirspor | CANLI Konyaspor - Adana Demirspor | CANLI 18:03