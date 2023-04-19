İstanbulspor'da Fatih Tekke'den Antalyaspor maçının ardından dikkat çeken sözler!

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Tekke, oynadıkları diğer maçlarda olduğu gibi her açıdan çok zor bir karşılaşma çıkardıklarını söyledi.

Antalyaspor'un bu sezon ilk kez bu kadar kötü oynamasını sağladıklarının altını çizen Fatih Tekke, şunları söyledi:

"Bugün istediklerimizin tamamı gerçekleşti. İkinci ve üçüncü golümüz istediğimiz an ve zamanlarda geldi. Kalemize top gelmeden 3 gol yedik. Bazı maçlarda atanlar ve tutanlar daha çok performans vermeliler. Bunu bu maç için söyleyebilirim. Ama genele baktığımızda, oyuncularımın yüreğine sağlık diyorum. 34-35 kişilik bir kadromuz var. Şu anda dışarıda olup da 11'de oynamayı hak ettiğini düşünen oyuncularımız var. Bu konuda haklılar. Ama hiç sorun etmeyip antrenmanda işlerini yapıyorlar. Şu ana kadar alınan puan iyi. 3 puan alabilirdik ve galibiyeti kesinlikle hak etmiştik. Fatih Karagümrük maçında da, Beşiktaş maçında da, MKE Ankaragücü maçında da puanı hak etmiştik ama alamadık. Çalışmaya devam ederek bunu yapacağımızı düşünüyorum. Son ana kadar yarışın içinde kalacağız. Bizde her şey çok açık ve net. Oyuncularımın hepsinin performanslarından memnunum. Hepsine teşekkür ederim."

Maç içinde yaşanan penaltı pozisyonu ve hakem Yiğit Arslan hakkındaki soruyu da yanıtlayan Fatih Tekke, "Hakemlerle ilgili tek cümlem olmadı. Onlarla ilgili bir gün konuşursam 3 cümle kullanacağım ama şimdi kullanmayacağım. Maç içinde bizim de gergin olduğumuz anlar olabiliyor. Ben oyuna bakıyorum. Saha içinde ne yaptık, ne bekledik, ne aldık diye bakıyorum. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.