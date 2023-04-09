Sivasspor Başakşehir: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 28. haftası heyecanlı bir karşılaşmaya daha sahne oldu. Sivasspor'un, Başakşehir'i konuk ettiği mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Mücadelede Sivasspor'un golü 37. dakikada Başakşehir'den Duarte'nin kendi kalesine attığı gol sonucunda geldi. Başakşehir'in golünü ise 61. dakikada Szysz kaydetti.

Maçın ardından Sivasspor ligde 31 puanla 11. sırada yer aldı. Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada bulunuyor.

MÜCADELEDEN DAKİKALAR

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28'inci hafta maçınca kendi sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.



14'üncü dakikada sol kanattan Demir Grup Sivasspor'un kullanıllandığı serbest vuruşta Ziya Erdal'ın ortasına yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



22'nci dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında çizgiye inen Saiz ortayı yaptı. Ceza sahası içerisinde bulunan Erdoğan'ın vuruşunda kaleye paralel giden top taca çıktı.



37'nci dakikada Murat Paluli'nin ceza sahası içine sert ortasında topa dokunan Leo Duarte topu kendi kalesine gönderdi: 1-0.



45'inci dakikada ceza sahası dışının sağ çaprazında topla buluşan James'in şutunda topu kaleci Muhammed kurtardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Sivasspor üstünlüğü ile sonuçlandı.



52'nci dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içine giren Saiz topu yerden Ulvestad'a gönderdi. Ceza sahası dışında topa buluşan Ulvestad'ın şutunu kaleci Muhammed son anda çıkardı.



61'inci dakikada sol kanattan Başakşehir tarafından kullanılan serbest vuruşta, Deniz Türüç ortayı yaptı, savunmadan seken topu önünde bulan Szysz arka direkte sol ayağı ile vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 1-1



70'inci dakikada Erdoğan Yeşilyurt orta sahadan topu sağ kanatta bulunan N'Jie'nin önüne attı. N'Jie'nin şutunda kaleci Muhammed topu ayakları ile çıkardı.



Karşılaşma 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.