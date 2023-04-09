Haberler Süper Lig Sivasspor Başakşehir: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sivasspor Başakşehir: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor, Başakşehir'i konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken iki takım sahadan birer puanla ayrıldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 17:58 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 18:16
Sivasspor Başakşehir: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 28. haftası heyecanlı bir karşılaşmaya daha sahne oldu. Sivasspor'un, Başakşehir'i konuk ettiği mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Mücadelede Sivasspor'un golü 37. dakikada Başakşehir'den Duarte'nin kendi kalesine attığı gol sonucunda geldi. Başakşehir'in golünü ise 61. dakikada Szysz kaydetti.

Maçın ardından Sivasspor ligde 31 puanla 11. sırada yer aldı. Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada bulunuyor.

MÜCADELEDEN DAKİKALAR

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 28'inci hafta maçınca kendi sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.

14'üncü dakikada sol kanattan Demir Grup Sivasspor'un kullanıllandığı serbest vuruşta Ziya Erdal'ın ortasına yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

22'nci dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında çizgiye inen Saiz ortayı yaptı. Ceza sahası içerisinde bulunan Erdoğan'ın vuruşunda kaleye paralel giden top taca çıktı.

37'nci dakikada Murat Paluli'nin ceza sahası içine sert ortasında topa dokunan Leo Duarte topu kendi kalesine gönderdi: 1-0.

45'inci dakikada ceza sahası dışının sağ çaprazında topla buluşan James'in şutunda topu kaleci Muhammed kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Sivasspor üstünlüğü ile sonuçlandı.

52'nci dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içine giren Saiz topu yerden Ulvestad'a gönderdi. Ceza sahası dışında topa buluşan Ulvestad'ın şutunu kaleci Muhammed son anda çıkardı.

61'inci dakikada sol kanattan Başakşehir tarafından kullanılan serbest vuruşta, Deniz Türüç ortayı yaptı, savunmadan seken topu önünde bulan Szysz arka direkte sol ayağı ile vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 1-1

70'inci dakikada Erdoğan Yeşilyurt orta sahadan topu sağ kanatta bulunan N'Jie'nin önüne attı. N'Jie'nin şutunda kaleci Muhammed topu ayakları ile çıkardı.

Karşılaşma 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Trabzonspor'da hoca adayı için bomba sözler! İtalyan teknik adam önerildi...
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile aşka geldi sosyal medya yıkıldı! Şakşuka Tarık Mengüç başta ünlülerden mesaj yağdı: "Huzur varsa aşk vardır"
Cimbom'un yıldızına teklif yağıyor!
Yeni takımı belli oldu! İşte sözleşme detayları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erdin Sözer: Bu maçı böyle kabul etmemiz gerekiyor
Berisha transferi resmileşiyor! Böyle açıklandı
İMECE uydusu özellikleri, ne zaman fırlatılacak?
Duha (kuşluk) namazı nasıl, ne zaman, kaç rekat kılınır Diyanet?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erdin Sözer: Bu maçı böyle kabul etmemiz gerekiyor Erdin Sözer: Bu maçı böyle kabul etmemiz gerekiyor 18:36
G.Saray HDI Sigorta deplasmanda kazandı! G.Saray HDI Sigorta deplasmanda kazandı! 18:27
Bandırmaspor evinde 3 puanı aldı! Bandırmaspor evinde 3 puanı aldı! 18:09
Sivas'ta puanlar paylaşıldı! Sivas'ta puanlar paylaşıldı! 17:56
F.Bahçe Beko 50 sayı fark attı! F.Bahçe Beko 50 sayı fark attı! 17:50
Berisha transferi resmileşiyor! Böyle açıklandı Berisha transferi resmileşiyor! Böyle açıklandı 17:21
Daha Eski
İzmir U12 Cup'ta şampiyon belli oldu! İzmir U12 Cup'ta şampiyon belli oldu! 17:11
F. Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? F. Karagümrük - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 17:08
Sivasspor maça polis üniformalarıyla çıktı! Sivasspor maça polis üniformalarıyla çıktı! 17:01
Lyon'dan evinde kritik 3 puan! Lyon'dan evinde kritik 3 puan! 16:55
Ahmet Nur Çebi TFF'nin davetini kabul etmedi Ahmet Nur Çebi TFF'nin davetini kabul etmedi 16:11
Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? 16:03