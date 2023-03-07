Kayserispor’da Arif sevinci

Sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Kayserispor'da tek golü atan Arif Kocaman biraz olsun teselli oldu. Sarı-kırmızılıların tek golünü kaydeden 19 yaşındaki stoper, bu sezon ilk golünü Fenerbahçe'ye karşı kaydetti. Genç savunmacı, bu sezon 7 karşılaşmada görev alırken, toplam 539 dakika sahada kalmayı başardı.
Sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Kayserispor'da tek golü atan Arif Kocaman biraz olsun teselli oldu. Sarı-kırmızılıların tek golünü kaydeden 19 yaşındaki stoper, bu sezon ilk golünü Fenerbahçe'ye karşı kaydetti. Genç savunmacı, bu sezon 7 karşılaşmada görev alırken, toplam 539 dakika sahada kalmayı başardı.