Ersun Yanal'a selam

Alanyaspor yeni hocası Ersun Yanal'ı galibiyetle karşıladı... Ligde 4 maçtır galibibiyet alamayan Akdeniz temsilcisi, sahasında ağırladığı Başakşehir'i, Efecan-Efkan ortak yapımı golle avladı: 1-0. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 50. dakikasında Cavaliero'nun vuruşunda gole izin vermeyen Volkan Babacan, 4 dakika sonra Efecan Karacan'ın şutunu ancak çelebildi. Seken top Efkan Bekiroğlu'nun önüne düştü, o da net bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise konuk ekip Başakşehir'in yoğun bir baskısı vardı, ancak kaleci Runarsson'a takıldı.

RUNARSSON DUVAR ÖRDÜ

Hiç olmazsa bir puan için yüklenen Başakşehir, 90+1'de Adna Januzaj ile golü kokladı. Belçikalı oyuncunun vuruşunu kaleci Runarsson güçlükle önledi. 90+5'te bu kez Ömer Ali Şahiner ortaladı, Duarte'nin kafa vuruşunda Runarsson yine başarılıydı. Süper Lig'de en son Trabzonspor'u 5-0 yenen, sonrasında galibiyet hasreti çeken Alanyaspor, Francesco Farioli ile yolları ayırmıştı.

DAYANIŞMA İÇİNDE

Alanyaspor ile ilk maçına çıkan Ersun Yanal, yaşanan deprem felaketinin ardından toparlanmanın güç olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: Bu zorluğu kolay kolay aşacağımızı düşünmüyorum ama dayanışma içerinde ülkemizin acısını bir daha yaşamamak adına değiştirmek zorundayız.