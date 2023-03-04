Haberler Süper Lig Ersun Yanal'a selam

Ersun Yanal'a selam

Yeni hocası Ersun Yanal ile ilk maçında Başakşehir’i ağırlayan turuncu-yeşilliler, 10 kişi kalmalarına rağmen Efkan ile sevindi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Ersun Yanal'a selam

Alanyaspor yeni hocası Ersun Yanal'ı galibiyetle karşıladı... Ligde 4 maçtır galibibiyet alamayan Akdeniz temsilcisi, sahasında ağırladığı Başakşehir'i, Efecan-Efkan ortak yapımı golle avladı: 1-0. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 50. dakikasında Cavaliero'nun vuruşunda gole izin vermeyen Volkan Babacan, 4 dakika sonra Efecan Karacan'ın şutunu ancak çelebildi. Seken top Efkan Bekiroğlu'nun önüne düştü, o da net bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında ise konuk ekip Başakşehir'in yoğun bir baskısı vardı, ancak kaleci Runarsson'a takıldı.

RUNARSSON DUVAR ÖRDÜ

Hiç olmazsa bir puan için yüklenen Başakşehir, 90+1'de Adna Januzaj ile golü kokladı. Belçikalı oyuncunun vuruşunu kaleci Runarsson güçlükle önledi. 90+5'te bu kez Ömer Ali Şahiner ortaladı, Duarte'nin kafa vuruşunda Runarsson yine başarılıydı. Süper Lig'de en son Trabzonspor'u 5-0 yenen, sonrasında galibiyet hasreti çeken Alanyaspor, Francesco Farioli ile yolları ayırmıştı.

DAYANIŞMA İÇİNDE

Alanyaspor ile ilk maçına çıkan Ersun Yanal, yaşanan deprem felaketinin ardından toparlanmanın güç olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: Bu zorluğu kolay kolay aşacağımızı düşünmüyorum ama dayanışma içerinde ülkemizin acısını bir daha yaşamamak adına değiştirmek zorundayız.

DİĞER
Tartışma yaratan paylaşım! Taha Duymaz'ın dijital mirasını kim kaptı? ”Taha, hepsini paraya boğdu ama hâlâ doymuyorlar”
Çağla Şıkel ve eski eşi Emre Altuğ arasındaki buzlar eridi!
Anlaşma yapıldı! Zaniolo sezon sonu yolcu
Ferdi Kadıoğlu'na çifte kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'da Saiss yolcu! Yeni rotası...
F.Bahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Önerilen rakam...
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Ulusal Staj Programı başvuru tarihleri, şartları 2023
Berat Kandili okunacak dualar, yapılacak ibadetler
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Önerilen rakam... F.Bahçe'nin teklifi ortaya çıktı! Önerilen rakam... 07:47
Galatasaray galip: 92-84 Galatasaray galip: 92-84 00:57
3 puan Pendik'in 3 puan Pendik'in 00:49
Erzurum’un maçı Rize’de Erzurum’un maçı Rize’de 00:51
Kanarya farklı Kanarya farklı 00:51
Adem'den gümüş Adem'den gümüş 00:54
Daha Eski
Zwolle'den Den Bosch'a 13 gol! Zwolle'den Den Bosch'a 13 gol! 00:35
Leipzig'i deviren Dortmund liderliğe oturdu! Leipzig'i deviren Dortmund liderliğe oturdu! 00:36
Zwolle'den Den Bosch'a 13 gol! Zwolle'den Den Bosch'a 13 gol! 00:36
UEFA'dan Konyaspor'a ceza UEFA'dan Konyaspor'a ceza 00:38
Lider Napoli'ye Lazio şoku! Lider Napoli'ye Lazio şoku! 00:42
Lider Napoli'ye Lazio şoku! Lider Napoli'ye Lazio şoku! 00:43