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Ligler 3 Mart'a ertelendi

Süper Lig 3 Mart'ta başlayacak. Hatayspor bu sezon lige devam etmeyecek. Gaziantep FK ise kararını pazartesi günü bildirecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 06:50
Ligler 3 Mart'a ertelendi

Kahramanmaraş depremleri sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmaların 1 hafta ertelenmesi kararını almıştı. Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin dün bir araya geldiği toplantıdan yeni bir karar çıktı. Bu karara göre ligler 3 Mart Cuma günü başlayacak. Toplantı sonrası konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Acımız büyük, daha önce 1 hafta ertelemiştik. Fakat olay çok büyük. 3 Mart'a kadar erteleme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Depremden en fazla etkilenen takımlardan biri olan Hatayspor'la ilgili de konuşan Mehmet Büyükekşi, bordo-beyazlı ekibin ligden çekilme dilekçesini ilettiğini ifade etti. Hatayspor'un gelecek sezon lige devam edeceğini vurgulayan Büyükekşi, Gaziantep FK'nin ise henüz kararını vermediğini vurguladı. Kırmızı- siyahlı takımın, pazartesi gününe kadar süresi olduğunu belirterek, "Eğer çekilme kararı alırlarsa bu sezonu 17 takımla tamamlayacağız. Gelecek sezon 20 takımlı bir lig oynanacak" diye konuştu.

İKİ İHTİMAL VAR

Mehmet Büyükekşi, Hatayspor'un aldığı puanlarla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi: "İlk seçenek, Hatayspor'un tüm maçlarından alınan puanları silmek. İkinci öneri ise kalan maçlarda Hatayspor'un rakiplerine 3 puan vermek. İhtimalleri değerlendirerek bu kararı önümüzdeki günlerde açıklamaya karar verdik."

MAHALLE KURACAĞIZ

Toplantıda alınan önemli kararlarla ilgili konuşan Mehmet Büyükekşi, başkanların bölgeye yardım için seferber olduğunu söyledi. Büyükekşi, 1000 konteynerlik mahalle kurulması için destek sözü aldığını vurguladı. Zarar görmüş şehirlere destek olacaklarını kaydederek, "2 tane ilimize 500'er konteynerlik mahalle olacak şekilde düşündük. Detayları paylaşacağız" dedi.

ALİ KOÇ: MALİ YÜKÜ BİZ SIRTLAYACAĞIZ

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Hatayspor ve ligden çekilmesi halinde Gaziantep FK'nın tüm mali yükünü sırtlayacaklarını söyledi. Dayanışmanın takdire şayan olduğunu belirten Koç, "Maçların şifresiz yayınlanması için beIN Sports'a öneride bulunacağız. Yurt dışındaki kulüplerden yardım maçı teklifleri geliyor. 3 Mart'a kadar kendi aramızda da turnuva yaparız" ifadelerini kullandı.

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