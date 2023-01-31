Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
22. hafta maçlarının oynanacağı ligde şampiyonluk yarışları nefesleri kesiyor.
Galatasaray topladığı 48 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe, 44 puanla 2. sırada yer alıyor.
Şenol Güneş ile çıkışa geçen Beşiktaş, 38 puanla 4. sırada bulunuyor.
Trabzonspor ise 35 puanla 6. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de yeni haftaya girilirken, şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte yeni şampiyonluk oranları...
ADANA DEMİRSPOR - 80.00
TRABZONSPOR - 25.00
GALATASARAY - 1.70