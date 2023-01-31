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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de heyecan tam gaz sürüyor. İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte yeni oranlar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 15:53
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

22. hafta maçlarının oynanacağı ligde şampiyonluk yarışları nefesleri kesiyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

Galatasaray topladığı 48 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe, 44 puanla 2. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

Şenol Güneş ile çıkışa geçen Beşiktaş, 38 puanla 4. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

Trabzonspor ise 35 puanla 6. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

Süper Lig'de yeni haftaya girilirken, şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte yeni şampiyonluk oranları...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

ADANA DEMİRSPOR - 80.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

TRABZONSPOR - 25.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

BAŞAKŞEHİR 20.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

BEŞİKTAŞ - 7.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

FENERBAHÇE - 1.95

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