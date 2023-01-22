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Tekke ilk kez

İstanbulspor bugün Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Fatih Tekke, kariyerinde ilk kez eski takımı Trabzonspor karşısında teknik direktör olarak görev yapacak. Bordomavili kulübün efsaneleri arasında yer alan 45 yaşındaki teknik adam, 2015 yılından bu yana yaptığı teknik direktörlük görevinde, eski kulübüne karşı maça çıkmamıştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 06:50
Tekke ilk kez
İstanbulspor bugün Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Fatih Tekke, kariyerinde ilk kez eski takımı Trabzonspor karşısında teknik direktör olarak görev yapacak. Bordomavili kulübün efsaneleri arasında yer alan 45 yaşındaki teknik adam, 2015 yılından bu yana yaptığı teknik direktörlük görevinde, eski kulübüne karşı maça çıkmamıştı.
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