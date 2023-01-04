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Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan'ın FIFA kokartları alınacak mı? Kurallar gereği...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarındaki hakem kararları tartışmaları beraberinde getirdi. MHK'nin aldığı karara göre, müsabakaların hakemleri Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan'a uzun süre maç verilmeyecek. Peki söz konusu hakemlerin FIFA kokartları alınacak mı? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 16:22
Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan'ın FIFA kokartları alınacak mı? Kurallar gereği...

Sivasspor-Galatasaray müsabakasında hakem Erkan Özdamar'ın Ulvestad'ın golünü uzun süren VAR incelemesinden sonra iptal etmesi, Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasında hakem Atilla Karaoğlan'ın VAR uyarısına rağmen N'Koudou'ya sarı kart göstermesi haftanın en çok konuşulan olayları oldu.

'ÖNEMLİ HAKEM HATASI'
Kulüplerin 'VAR kayıtları açıklansın' talebi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu, dün iki maçta da cereyan eden VAR diyaloglarını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır.

Bu kapsamda Gaziantep FK A.Ş. – Beşiktaş A.Ş. ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.

MHK: UZUN SÜRE GÖREV VERİLMEYECEK
Merkez Hakem Kurulu ise iki hakeme uzun süre maç verilmeyeceğini duyurdu. İşte MHK'dan yapılan açıklama: "Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş., Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının hakemleri ve Demir Grup Sivaspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

FIFA KOKARTLARI ALINACAK MI?
TFF, 23 Aralık 2022'de yaptığı açıklamayla Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan'ın 1 Ocak'tan itibaren FIFA kokartı takacaklarını duyurmuştu. Yaptıkları 'önemli hata' sonrası uzun süre maç verilmeyecek olan iki hakemin FIFA kokartının geri alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.

FIFA KOKARTI 1 YIL SÜREYLE GEÇERLİ
Milliyet'in haberine göre; Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan'ın FIFA kokartı 1 yıl süreyle geçerli ve kurallar gereği geri alınamayacak.

İki isim, önümüzdeki hafta dünya futbolunun patronu FIFA'nın Roma'da düzenleyeceği hakem seminerine katılacak.

FIFA, kokart alan hakemleri her yıl seminere davet ediyor.

UEFA ikinci kategoride yer alan iki hakemin ilk aşamada UEFA Gençlik Ligi maçları yöneteceği bildirildi.

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