Sinerjik Kayserispor

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ligdeki başarıyı teknik ekip ve futbolcular arasındaki sinerjinin sağladığını söyledi. Atan, "Hiçbir zaman oyunu oyuncu üzerinden okumadık, oyun üzerinden okuduk. İyi bir düzen ve sistemimiz var. Oyuncular keyif alıyor, bize inanıyor ve teslim olmuş durumdalar. Karşılıklı bir sinerji var. Karşılığında da milli takımlara oyuncular gönderdik. Bunun arkasının geleceğini düşünüyorum" dedi.

GENÇLERİ DE KATIYORUZ

Çağdaş Atan, bütün oyuncuları efektif olarak kullanmaya ve rotasyonun içine dahil etmeye çalıştıklarının altını çizdi. Atan, "Birkaç genç oyuncuya süre vermeye başladık. Arif Kocaman'ın oynadığı 2 maçı da kazandık. Stoperde bize önemli katkı verdi ama Ümit Milli Takım'da sakatlanmıştı. Şimdi aramıza döndü. Genç oyuncuları da aramıza katmaya çalışıyoruz" dedi.