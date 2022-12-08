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Antalya kök söktürdü

Güney ekibi, İtalya Serie A’nın lideri Napoli ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybetse de oyunu ile alkış aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Antalya kök söktürdü

Antalyaspor, hazırlık maçında sahasında İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile karşılaştı. Müsabaka, İtalyan ekibinin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Napoli, ilk yarıyı 8'de Raspadori ve 15'te Politano'nun golleriyle 2-0 önde kapattı. Antalya, 55'te Mehmedi ile farkı 1'e indirdi. Napoli 61'de Raspadori ile 1 gol daha bulup skoru 3-1 yaptı. Antalyaspor, 86'da Hakan'ın frikiğinden bir gol daha buldu. Mücadele 3-2 Napoli lehine bitti. Kırmızı-beyazlılar, İtalya liderine karşı oynadığı futbolla beğeni topladı.

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