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Süper Lig’de Akademi hamlesi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getireceklerini söyledi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Süper Lig’de Akademi hamlesi

İzmir'de, altyapısından Avrupa'ya birçok futbolcu gönderen Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la Metin Oktay Tesisleri'nde incelemelerde bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, akademi müjdesi verdi. Başkan Büyükekşi, "Burayı ziyaret etmemizin bir amacı Süper Lig'e önümüzdeki yıl akademi zorunluluğu getirmek istememiz. Kaynaklarımıza yönelmemiz için de önce bu akademinin temellerini atıp, hem tesis açısından hem de bir metodolojiyle Türkiye'deki takımların aynı şekilde eğitim almasını sağlayarak 5-6 bin kişilik bir oyuncu havuzu yaratmak istiyoruz. Ondan sonraki adım, başarırsak, 1. Lig'e de akademi zorunluluğu getirebilmek ve bunlara bütçe yaratmak" diye konuştu.

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