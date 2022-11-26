Konyaspor güç depolamaya başladı

Ligde 24 puanla 4. sırada üst sıraları zorlayan Konyaspor, 10 günlük iznin ardından önceki gün hazırlıklara başladı. Teknik direktör İlhan Palut'un kuvvet çalışmalarına ağırlık verdiği antrenmanda futbolcuların hırsı dikkat çekti. Öte yandan Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar ile dostluk maçında karşılaşacak olan Anadolu Kartalı, Pazartesi Saraybosna'ya gidecek. İki kardeş kulüp, Salı günü 18.00'de Grbavica Stadı'nda karşılaşacak.
Ligde 24 puanla 4. sırada üst sıraları zorlayan Konyaspor, 10 günlük iznin ardından önceki gün hazırlıklara başladı. Teknik direktör İlhan Palut'un kuvvet çalışmalarına ağırlık verdiği antrenmanda futbolcuların hırsı dikkat çekti. Öte yandan Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar ile dostluk maçında karşılaşacak olan Anadolu Kartalı, Pazartesi Saraybosna'ya gidecek. İki kardeş kulüp, Salı günü 18.00'de Grbavica Stadı'nda karşılaşacak.