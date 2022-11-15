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"Hakem konusmayın!"

TFF Başkanı Mehmet Büyükeki, fair-play töreninde kulüplere seslendi: “Gerek futbolcu, hoca, gerekse de başkan ve yöneticinin maçtan sonra hakemle ilgili konuşma kültürünü artık değiştirmemiz gerekiyor. Bu konuda TFF olarak Avrupa’dan da örneklerini incelediğimiz talimat değişikliklerini gündemimize aldık ve bunu hayata geçireceğiz”

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 06:50
"Hakem konusmayın!"

TFF Fair Play Adil Oyun Başkan ödülünü alan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: Üzüntülerimi belirtmek istiyorum ben de. Bu uygulamaya şöyle bakmıştım; yarım elma gönül alma fakat mahiyeti itibarıyla de hakikaten son derece fonksiyonu önemli olan bir uygulama. Biz başkanlar ve yöneticiler olarak bizi bu şekilde ödüllendirdiğiniz zaman verilen görevi daha heves içinde yapma içerisinde oluyoruz."

İlk 8 haftanın değerlendirilmesinin ardından Fair-Play ödülleri dağıtıldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı konuşmada, "Gerek futbolcu, teknik direktör, gerekse de başkan ve yöneticilerin maçın hemen ardından hakemle ilgili konuşma kültürünü artık değiştirmemiz gerekiyor. Avrupa'dan da örneklerini incelediğimiz talimat değişikliklerini hayata geçireceğiz. Bundan sonra hakemlerimiz maçtan önce teknik direktörlerin de ellerini sıkıp başarılar dileyecekler" dedi.

SAYI ARTSIN KURUL ŞAŞIRSIN!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuşmasını şöyle sürdürdü: "Futbolumuzun marka değerini artırmak için çıktığımız yolda iyileştirilmesi gereken her konuya parmak basıyoruz. Bunlardan birisi de FairPlay (Adil Oyun) için planladığımız ödül töreni, onun için buradayız. Gelecek haftalar için temennim ise ödüller için aday sayısının artması ve kurulumuzun aday çokluğu nedeniyle hangi isme ödül vereceğini şaşırması ve seçmekte zorlanması. Amacımız bu."

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