Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor.
Ligde 13 hafta geride kalırken, Fenerbahçe topladığı 29 puanla lider konumda bulunuyor.
Son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Galatasaray, 24 puanla 3. sırada yer alıyor.
Kritik derbide Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş ise 6. sırada bulunuyor.
Son olarak sahasında Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor ise 7. sırada yer alıyor.
İddaa Risk Yönetimi, Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte yeni oranlar...
FENERBAHÇE - 1.95