Haberler Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İlk 13 hafta sonunda Fenerbahçe zirvede yer alırken, şampiyonluğun diğer adaylarından Galatasaray 3, Beşiktaş 6, Trabzonspor ise 7. sırada bulunuyor. İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'de 13. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte yeni oranlar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 12:10
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Ligde 13 hafta geride kalırken, Fenerbahçe topladığı 29 puanla lider konumda bulunuyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Galatasaray, 24 puanla 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

KONYASPOR - 25.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ADANA DEMİRSPOR - 25.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BAŞAKŞEHİR - 8.50

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

TRABZONSPOR - 6.00

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

BEŞİKTAŞ - 5.50

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GALATASARAY - 4.50

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