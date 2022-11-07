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Hatayspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 10:20 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 10:50
Hatayspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Hatayspor - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Hatayspor ile Başakşehir karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Başakşehir maçı 7 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor

Kardesler; Alici, Vranjes, Oksuz, Adekugbe; Boudjemaa, Ergn, Aabid; El Kaabi, Ze Luis, Varga

Başakşehir

Babacan; Caicara, Duarte, Epureanu, Kaldirim; Sahiner, Ndayishimiye, Ozcan; Gurler, Keny, Chouiar

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