Yabancı var

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bazı maçlarda yabancı hakem görevlendirebileceklerini söyledi. AA Spor Masası'na konuk olan Büyükekşi, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Erasmus'taki öğrenci değişimine benzer bir durum için şu an bazı ülkelerle yazışıyoruz. Kabul edilirse VAR'a yabancı hakem getirebiliriz. Tabii ki elit hakem olması şartıyla" dedi.



KUNTZ'LA DEVAM

Büyükekşi, kulüp başkanlarının federasyona yaptığı ziyaretlerle ilgili, "Bütün kulüplere, başkanlara burası açık, ama onların şikayet etmesi için değil güzellikleri, dostlukları, gelecek planlamaları paylaşmak bizim en büyük arzumuz" açıklamasını yaptı. A Milli Takımın hocası Stefan Kuntz için ise şunları söyledi: "Sabırsız bir milletiz. Hocamıza gerekli uyarıları yaptık. Kuntz ile devam ediyoruz. İnşallah başarılı olur."



ÇAKIR'A JÜBİLE YAPACAĞIZ

Mehmet Büyükekşi, 19 Kasım'da Çekya ile Gaziantep'te oynanacak milli maçta Cüneyt Çakır için jübile yapacaklarını söyledi. 5 dakikalığına Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Çekya mücadelesinde hakemliğe veda eden usta isme bir de plaket verilecek.